​Клопп: «Спустить игроков на землю – не проблема»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пообщался с журналистами на вторничной пресс-конференции. У немца спросили, нужно ли ему спускать футболистов на землю после победы в Кубке лиги.

«Спустить игроков на землю – не проблема. Проблема в нехватке времени на восстановление. Ребятам нравится играть в футбол, и они хотят добиваться результата. «Ливерпуль» считается безоговорочным фаворитом, но это не так: нам нужно бороться, чтобы быть конкурентоспособными», - сказал Клопп.

В среду «Ливерпуль» будет принимать «Саутгемптон» в рамках пятого раунда Кубка Англии, игра стартует в 23:00 по московскому времени.