​Клопп: «Мне нравится Чемпионшип»

В пятом раунде Кубка Англии, как и в четвёртом, «Ливерпуль» сыграет с представителем Чемпионшипа. Рулевой мерсисайдской команды Юрген Клопп высказался на этот счёт.

«Мне нравится Чемпионшип. Я смотрел «Лидс» против «Лестера» на прошлой неделе. Это было вау! Интенсивность футбола в Чемпионшипе безумна. Лига невероятная и сложная. В Премьер-лиге мы проводим много матчей, а в Чемпионшипе их ещё больше», - сказал Клопп журналистам в ходе вторничной пресс-конференции.

В среду, 28 февраля, «Ливерпуль» будет принимать «Саутгемптон». Кубковая игра стартует в 23:00 по московскому времени.