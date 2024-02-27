​Клопп: «Посмотрю игрокам в глаза и выберу состав»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о составе, который сыграет в кубковом матче против «Саутгемптона».

«Я ещё не выбрал состав. У нас есть три часа до тренировки, посмотрим, в каком состоянии игроки. Вчера был день восстановления, поэтому полноценная тренировка была только у молодых ребят. Сегодня пройдёт совещание. Когда я получу всю информацию и посмотрю игрокам в глаза, я смогу выбрать состав.

Надеюсь, состав будет достойным. Атмосфера на стадионе может иметь большое значение, поэтому я прошу об этом ещё раз. Я знаю, что прошу об этом довольно часто. Но нам нужны наши люди.

Будет ли парад трофея после выигрыша Кубка лиги? Я самый большой фанат парадов трофеев, но это не я решаю. Это не моё дело. Но если он будет, то, конечно, я поучаствую», - сказал Клопп журналистам.