​Клопп рассказал о травме Гравенберха

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о травме Райана Гравенберха. Футболист получил повреждение голеностопа после стыка с Мойсесом Кайседо и был заменён в финале Кубка английской лиги против «Челси».

«Гравенберх недоступен. У него травма связок. Всё могло быть и хуже, но это довольно плохо, поэтому он пропустит ближайший матч и следующий. Дальше посмотрим.

Нам нужны чудеса, чтобы некоторые игроки сыграли в ближайшем матче. Но многие, кто пропустил в финал, в порядке. Ситуация улучшилась, но не сильно», - сказал Клопп на пресс-конференции.

В среду, 28 февраля, «Ливерпуль» примет «Саутгемптон» в пятом раунде Кубка Англии.