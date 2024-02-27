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Англия. Кубок Англии

​Тен Хаг – о Кубке Англии: «Наш подход не меняется»

27 Февраля 2024 • 16:10 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Манчестер Юнайтед
1 3.40 X 3.65 2 2.05
28.02 22:45

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался в преддверии матча Кубка Англии против «Ноттингем Форест».

«Мы шли без поражений в январе-феврале, а теперь проиграли один матч. В «Манчестер Юнайтед» нужно побеждать в каждом матче. Очевидно, что против «Фулхэма» мы сыграли плохо. Мы об этом знаем.

Мы хотим участвовать в каждом соревновании, поэтому завтра мы хотим победить. Наш подход не меняется – он один и тот же для каждого матча», - сказал тен Хаг журналистам на пресс-конференции.

В среду, 28 февраля, «Манчестер Юнайтед» проведёт гостевой матч против «Ноттингем Форест» в пятом раунде Кубка Англии.  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг

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НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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