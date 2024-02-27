​Тен Хаг рассказал о состоянии Каземиро

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о состоянии полузащитника Каземиро. Как известно, бразилец был заменён в последнем матче Английской премьер-лиги против «Фулхэма» (поражение 1:2) из-за травмы головы.

«Каземиро готов к матчу. У него шла кровь, поэтому ему пришлось покинуть поле в игре с «Фулхэмом». Он будет доступен завтра», - сказал тен Хаг журналистам в ходе пресс-конференции.

В среду, 28 февраля, «Манчестер Юнайтед» проведёт гостевой матч против «Ноттингем Форест» в рамках пятого раунда Кубка Англии. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.