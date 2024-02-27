Титов сделал прогноз на матч «Лутон» - «Манчестер Сити»

Экс-игрок сборной России и московского «Спартака» Егор Титов высказался насчет поединка между «Лутоном» и «Манчестер Сити» в рамках 1/8 финала Кубка Англии.

«Вроде бы смешанный состав будет у «Ман Сити», но Холанна, де Брёйне, Доку Гвардиола должен выпустить. Поэтому жду голов от «Сити» и победы. Ставлю на победу «Манчестера» через ТБ 2,5», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Матч «Лутона» против «Манчестер Сити» состоится сегодня, 27 февраля, начало запланировано в 23:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.