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Англия. Кубок Англии

Титов сделал прогноз на матч «Лутон» - «Манчестер Сити»

27 Февраля 2024 • 13:00 Комментировать

Экс-игрок сборной России и московского «Спартака» Егор Титов высказался насчет поединка между «Лутоном» и «Манчестер Сити» в рамках 1/8 финала Кубка Англии.

«Вроде бы смешанный состав будет у «Ман Сити», но Холанна, де Брёйне, Доку Гвардиола должен выпустить. Поэтому жду голов от «Сити» и победы. Ставлю на победу «Манчестера» через ТБ 2,5», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Матч «Лутона» против «Манчестер Сити» состоится сегодня, 27 февраля, начало запланировано в 23:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.

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