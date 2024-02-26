​Гвардиола поделился ожиданиями от кубкового матча

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о вторничном кубковом матче против «Лутон Таун».

«Неважно, играете вы за команду из верхней, нижней или средней части Премьер-лиги. Задача состоит в том, чтобы играть без страха. «Лутон» играет через прямые каналы, но у них есть способности. Они стали значительно сильнее с момента нашей последней встречи. Сейчас они очень хорошо владеют мячом.

Играть с командой АПЛ на выезде в Кубке Англии всегда было сложно. Не думаю, что на этот раз игра будет чем-то отличаться от подобных игр, которые я провёл за время работы в Англии», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Матч «Лутон Таун» - «Манчестер Сити» пройдёт во вторник, 27 февраля.