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Англия. Кубок Англии

​Гвардиола: «Гвардиол хорош»

26 Февраля 2024 • 16:04 Комментировать
Лутон Таун
...
Манчестер Сити
1 9.00 X 5.60 2 1.30
27.02 23:00

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о состоянии защитника Йошко Гвардиола и полузащитника Джека Грилиша. По словам испанского специалиста, оба футболиста вернулись к тренировкам.

«Думаю, что всё в порядке. У нас будет ещё одна тренировка сегодня днём. Гвардиол хорош, я не знаю, сможет ли он сыграть, но он тренируется без боли», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Во вторник, 27 февраля, «Манчестер Сити» проведёт гостевой матч Кубка Англии против «Лутон Таун». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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ЛУТОН ТАУН МАНЧЕСТЕР СИТИ
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