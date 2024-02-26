​Гвардиола: «Гвардиол хорош»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о состоянии защитника Йошко Гвардиола и полузащитника Джека Грилиша. По словам испанского специалиста, оба футболиста вернулись к тренировкам.

«Думаю, что всё в порядке. У нас будет ещё одна тренировка сегодня днём. Гвардиол хорош, я не знаю, сможет ли он сыграть, но он тренируется без боли», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Во вторник, 27 февраля, «Манчестер Сити» проведёт гостевой матч Кубка Англии против «Лутон Таун». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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