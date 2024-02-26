Клопп: У «Ливерпуля» нет состава на игру против «Саутгемптона»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что на данный момент у него нет состава на предстоящий матч с «Саутгемптоном».

— У нас нет состава на «Саутгемптон». Наверное, тем, кто сегодня вышел со скамейки, придется сыграть в следующем матче, остальные же будут восстанавливаться, — цитирует Клоппа BBC.

Специалист отметил, что безумно любит Англию, но такой плотный календарь матчей не располагает к победам.

25 февраля «Ливерпуль» одолел «Челси» (1:0) в финальном матче Кубка английской лиги, сыграв 120 минут.

В среду, 28 февраля, мерсисайдцы примут «Саутгемптон» в рамках 1/8 финала Кубка Англии, начало — в 23:00 по мск.