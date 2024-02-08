«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» узнали соперников в Кубке Англии

В Кубке Англии определились все пары 1/8 финала соревнований. «Манчестер Сити» встретится с «Лутоном», а «Ливерпулю» будет противостоять «Саутгемптон». Также отметим пары «Ноттингем Форест» - «Манчестер Юнайтед» и «Челси» - «Лидс».

Остальные противостояния выглядят следующим образом: «Блэкберн» - «Ньюкасл Юнайтед», «Борнмут» - «Лестер», «Вулверхэмптон» - «Брайтон», «Ковентри» - «Мейдстон Юнайтед».

Поединки пройдут на неделе, начинающейся с 28 февраля.

Действующим триумфатором турнира является «Манчестер Сити», который в прошлом сезоне оформил требл.

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