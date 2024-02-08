Почеттино рассказал, что думает об Энцо Фернандесе

Наставник лондонского «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал победу над бирмингемской «Астон Виллой» в поединке 1/16 финала Кубка Англии. «Синие» на выезде выиграли со счетом 3:1.

«Хочу отметить игру Энцо Фернандеса. Он показал всем, почему находится здесь. Все увидели его высочайший уровень. Мы не сомневались ни в нем, ни в Кайседо, ни в других футболистах команды. Они все пришли сюда, чтобы бороться за трофеи», - цитирует аргентинского специалиста Metro.

В прошедшем матче Фернандес отметился голом со штрафного удара. В составе «Челси» также забили Галлахер и Джексон.