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Англия. Кубок Англии

«Ноттингем Форест» только в серии пенальти прошёл «Бристоль Сити»

08 Февраля 2024 • 01:32 Комментировать
Ноттингем Форест
1:1
Бристоль Сити

«Ноттингем Форест» и «Бристоль Сити» повторно сыграли вничью в четвёртом раунде Кубка Англии. Большого перевеса не было ни у кого, а голевые удары были нанесены в стартовом отрезке. Дивок Ориги подарил надежду «лесникам», а Джейсон Найт быстро отыгрался - 1:1. В серии пенальти хозяева поля были лучше и победили со счетом 5:3.

Протокол игры  
Ноттингем Форест

1:1

(пен. 5:3)

Бристоль Сити
(1:0) Ориги Дивок8'  
  14'Найт Джейсон (1:1)
Тёрнер МэттОмобамиделе ЭндрюФелипе Аугусто IVНьякат МуссаМонтьель Гонсало 90' (Гарднер Джоуи ( 90') Куяте Шейху 64' (Авонийи Тайво ( 64') Данило ЛаранжераТоффоло Харри 75' (Тавареш Нуну ( 75') Гиббс-Уайт МорганОриги Дивок 75' (Уильямс Неко ( 75') Эланга Энтони 64' (Хадсон-Одои Каллум ( 64')
Запасные: Осонг ДетлефВлаходимос ОдиссеасМурильо ДжейсонАбботт Зак
О'Лири МаксМаккрори Росс 83' (Найт-Лебель Джейми ( 83') Винер ЗакДикки РобертРобертс Хэйдон 61' (Теннер Джордж ( 61') Кинг Энди 61' (Корник Харри ( 61') Уильямс ДжоБелл СэмНайт Джейсон 61' (Джеймс Мэтти ( 61') Мехмети АнисКонуэй Томми  58' 75' (Уэллс Наки ( 75')
Запасные: Tommy BackwellOmar Taylor-ClarkeБаич Стефан
07 февраля. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бристоль Сити Ноттингем Форест

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