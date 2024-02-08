«Ноттингем Форест» только в серии пенальти прошёл «Бристоль Сити»

«Ноттингем Форест» и «Бристоль Сити» повторно сыграли вничью в четвёртом раунде Кубка Англии. Большого перевеса не было ни у кого, а голевые удары были нанесены в стартовом отрезке. Дивок Ориги подарил надежду «лесникам», а Джейсон Найт быстро отыгрался - 1:1. В серии пенальти хозяева поля были лучше и победили со счетом 5:3.
Протокол игры
|Ноттингем Форест
1:1
(пен. 5:3)
|Бристоль Сити
|(1:0) Ориги Дивок8'
|14'Найт Джейсон (1:1)
Тёрнер Мэтт•Омобамиделе Эндрю•Фелипе Аугусто IV•Ньякат Мусса•Монтьель Гонсало90' (Гарднер Джоуи (90') •Куяте Шейху64' (Авонийи Тайво (64') •Данило Ларанжера•Тоффоло Харри75' (Тавареш Нуну (75') •Гиббс-Уайт Морган•Ориги Дивок75' (Уильямс Неко (75') •Эланга Энтони64' (Хадсон-Одои Каллум (64')
О'Лири Макс•Маккрори Росс83' (Найт-Лебель Джейми (83') •Винер Зак•Дикки Роберт•Робертс Хэйдон61' (Теннер Джордж (61') •Кинг Энди61' (Корник Харри (61') •Уильямс Джо•Белл Сэм•Найт Джейсон61' (Джеймс Мэтти (61') •Мехмети Анис•Конуэй Томми 58'75' (Уэллс Наки (75')
Запасные: Tommy Backwell•Omar Taylor-Clarke•Баич Стефан
07 февраля. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).
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