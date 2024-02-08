«Ноттингем Форест» только в серии пенальти прошёл «Бристоль Сити»

«Ноттингем Форест» и «Бристоль Сити» повторно сыграли вничью в четвёртом раунде Кубка Англии. Большого перевеса не было ни у кого, а голевые удары были нанесены в стартовом отрезке. Дивок Ориги подарил надежду «лесникам», а Джейсон Найт быстро отыгрался - 1:1. В серии пенальти хозяева поля были лучше и победили со счетом 5:3.