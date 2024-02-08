Красота Энцо Фернандеса, голы Галлахера и Джексона: «Челси» сокрушил «Астон Виллу» в переигровке

В переигровке матча четвёртого раунда Кубка Англии (на «Стэмфорд Бридж» ранее был итог 0:0) друг против друга сошлись «Астон Вилла» и «Челси».

30 января «Астон Вилла» в рамках Английской премьер-лиги проиграла в домашнем матче «Ньюкаслу». До этого она последний раз терпела поражение в родных стенах в АПЛ в феврале прошлого года от лондонского «Арсенала». Но после фиаско с «Ньюкаслом» «вилланы» оторвались в чемпионате Англии на «Шеффилд Юнайтед», одержав победу 5:0.

Что касается «Челси», то после нулевой ничьей в домашнем матче 1/16 финала Кубка Англии с «Астон Виллой» «аристократы» потерпели два поражения в АПЛ, пропустив по четыре мяча от «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона». Только сами «синие» забили «красным» один гол, а «волкам» – уже два. Прогресс, однако же.

Эксперт Пол Мерсон, бывший футболист лондонского «Арсенала», категорически не верил в «пенсионеров» в преддверии их переигровки с «Астон Виллой». Однако подопечные Маурисио Почеттино по факту вышли на поле «Вилла Парк» как фавориты и заиграли в соответствующем режиме. Как будто дело было года три назад.

За первую половину первого тайма команда Унаи Эмери успела устроиться на два пропущенных мяча. И это ещё Палмер не забил при нулевом счёте, ударив в руки Эмилиано Мартинеса. А отличились Галлахер в левую девятку со скидки Мадуэке после паса слева Николаса Джексона и сам Джексон, замкнувший головой подачу справа от Гюсто.

Между этими голами «Челси» возник момент у Уоткинса, приложившегося под перекладину. Джордже Петрович там выставил руки и перевёл мяч на угловой. Схожая ситуация возникла и в добавленное время. А в остальном «Челси» контролировал ход игры. Палмер сделал бы счёт крупным на 34-й минуте, если бы не сэйв Эмилиано Мартинеса.

Энцо Фернандес продолжил сказку «Челси» в начале второго тайма. Его шикарный выстрел со штрафного удара в левую девятку установил на табло крупный счёт. Празднуя гол, Энцо стянул с себя футболку, которую исцеловали его партнёры. Алекс Морено ближе к концовке мог размочить счёт, но сделал это на финише матча появившийся на замену Мусса Диаби рикошетом от правой штанги. 1:3. Поздно включились «вилланы».«Челси» уверенно разобрался в гостях с «Астон Виллой» и шагнул в 1/8 финала Кубка Англии на встречу с «Лидсом».

Кирилл Иванцов