Энцо Фернандес забил шедевральный гол прямым ударом со штрафного

Лондонский «Челси» вечером среды явно в порядке. Команда гостит у «Астон Виллы» в рамках переигровки 1/16 финала Кубка Англии и откровенно громит команду Унаи Эмери - 3:0. Первый матч в паре завершился нулевой ничьей.

Так, на 11-й и 21-й минуте в составе «синих» отличились Конор Галлахер и Николас Джексон. А на 54-й минуте матча искусным ударом ворота «Золотой перчатки» мундиаля 2022 года Эмилиано Мартинеса поразил Энцо Фернандес – он запустил мяч прямо в левую «девятку» ворот своего соотечественника.

Следить за концовкой матча «Виллы» и «Челси» можно в текстовой трансляции. Её неизменно проводит наш портал.