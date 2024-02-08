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Англия. Кубок Англии

Энцо Фернандес забил шедевральный гол прямым ударом со штрафного

08 Февраля 2024 • 00:33 Комментировать

Лондонский «Челси» вечером среды явно в порядке. Команда гостит у «Астон Виллы» в рамках переигровки 1/16 финала Кубка Англии и откровенно громит команду Унаи Эмери - 3:0. Первый матч в паре завершился нулевой ничьей.

Так, на 11-й и 21-й минуте в составе «синих» отличились Конор Галлахер и Николас Джексон. А на 54-й минуте матча искусным ударом ворота «Золотой перчатки» мундиаля 2022 года Эмилиано Мартинеса поразил Энцо Фернандес – он запустил мяч прямо в левую «девятку» ворот своего соотечественника.

Следить за концовкой матча «Виллы» и «Челси» можно в текстовой трансляции. Её неизменно проводит наш портал.

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Челси Энцо Фернандес
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