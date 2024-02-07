Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Кубок Англии

​«Челси» озвучил состав на игру против «Астон Виллы» в Кубке Англии

07 Февраля 2024 • 22:08 Комментировать
Астон Вилла
...
Челси
1 2.13 X 3.80 2 3.30
Через 0 ч. 17 мин.

«Челси» и «Астон Вилла» не смогли разыграть путёвку в пятый раунд Кубка Англии с первого раза. В конце января команды сыграли вничью, что привело к переигровке. Наставник «Челси» Маурисио Почеттино решил выпустить на поле в Бирмингеме с первых минут таких игроков:

Петрович, Гюсто, Дисаси, Бадьяшиль, Чилуэлл, Галлахер, Кайседо, Энцо Фернандес, Мадуэке, Джексон, Палмер.

Матч Кубка Англии между «Астон Виллой» и «Челси» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси

Новости по матчу

Сегодня, 07 Февраля
22:08
​«Челси» озвучил состав на игру против «Астон Виллы» в Кубке Англии
16:49
Мерсон: У «Челси» нет шансов в ответном матче с «Астон Виллой»
10:17
Эмери: «Я ожидаю хорошего «Челси»
02:10
Почеттино: «Не я финишировал с «Челси» на 12-м месте, сейчас это другой проект»
02:09
Астон Вилла - Челси: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:56
Эмери оценил работу Почеттино в «Челси»
06 Февраля
23:12
Смелая ставка и прогноз на матч Астон Вилла — Челси Кубка Англии — 7 февраля 2024
05 Февраля
21:32
«Астон Вилла» - «Челси»: прогноз и ставки БК Pinnacle
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АСТОН ВИЛЛА ЧЕЛСИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения «Барселона» выбрала нового главного тренера Назван единственный клуб, ради которого Клопп готов отказаться от отпуска Не Роналду и Пеле: Лэмпард назвал лучшего футболиста в истории Ромарио: «Только двое за всю историю играли лучше меня» «Ливерпуль» хочет заменить Салаха нападающим «Барселоны» Из «Реала» может уйти топ-футболист с ценником в 100 млн евро «Он намного сильнее»: Роналдо сделал выбор между Роналду и Месси ​Фанаты «Реала» выступили с требованием к клубу по Роналду В «Арсенале» плохие новости после матча с «Ливерпулем»
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» «Ливерпуль» на классе разобрал «Челси», сохранив единоличное лидерство в АПЛ Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер Интрига закручивается сильнее: «Арсенал» по делу разобрался с «Ливерпулем»
Спортивные новости
Валиева рассказала, как в её организм попало запрещённое вещество Вайсфельд — о слабых результатах «Вашингтон Кэпиталз»: «Это не стало большой неожиданностью» Канарейкин — об игре «Авангард» — СКА: «Это был один из самых интересных матчей в нынешнем сезоне КХЛ» Кожевников — о победе «Авангарда» над СКА со счетом 9:5: Хорошая игра, но назвать её лучшей не могу Кожевников оценил шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф в этом сезоне Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
07.02.24 в 22:45
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Бристоль Сити Бристоль Сити
1.48 4.30 6.20
Видео
07.02.24 в 23:00
Астон Вилла Астон Вилла
Челси Челси
2.21 3.50 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Февраля
22:30 · Англия. Кубок Англии
«Астон Вилла» - «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:08 · Англия. Кубок Англии
​«Челси» озвучил состав на игру против «Астон Виллы» в Кубке Англии
16:49 · Англия. Кубок Англии
Мерсон: У «Челси» нет шансов в ответном матче с «Астон Виллой»
11:52 · Англия. Кубок Англии
«Ливерпуль» узнал соперника в Кубке Англии
10:17 · Англия. Кубок Англии
Эмери: «Я ожидаю хорошего «Челси»
02:10 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Не я финишировал с «Челси» на 12-м месте, сейчас это другой проект»
01:56 · Англия. Кубок Англии
Эмери оценил работу Почеттино в «Челси»
29 Января
09:47 · Англия. Кубок Англии
Робертсон высказался о возвращении в состав «Ливерпуля»
00:35 · Англия. Кубок Англии
Байиндыр прокомментировал свой дебют за «Манчестер Юнайтед»
28 Января
22:44 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: Мы должны побеждать в каждой игре
22:38 · Англия. Кубок Англии
Тренер «Ньюпорта»: «Лучшая команда победила»
22:20 · Англия. Кубок Англии
Бруну Фернандеш: «Мы хотим выиграть Кубок Англии»
22:15 · Англия. Кубок Англии
​Майка Ричардс: «Бруну Фернандеш был прекрасен»
22:01 · Англия. Кубок Англии
Бруну Фернандеш – о победе «Манчестер Юнайтед»: «Не лучший результат»
21:56 · Англия. Кубок Англии
​Тен Хаг: «Нам пришлось снова начинать матч, чтобы выиграть»
Все новости
Рекомендуем