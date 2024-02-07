​«Челси» озвучил состав на игру против «Астон Виллы» в Кубке Англии

«Челси» и «Астон Вилла» не смогли разыграть путёвку в пятый раунд Кубка Англии с первого раза. В конце января команды сыграли вничью, что привело к переигровке. Наставник «Челси» Маурисио Почеттино решил выпустить на поле в Бирмингеме с первых минут таких игроков:

Петрович, Гюсто, Дисаси, Бадьяшиль, Чилуэлл, Галлахер, Кайседо, Энцо Фернандес, Мадуэке, Джексон, Палмер.

Матч Кубка Англии между «Астон Виллой» и «Челси» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.