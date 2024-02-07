Мерсон: У «Челси» нет шансов в ответном матче с «Астон Виллой»

Бывший футболист «Арсенала», а ныне футбольный эксперт Пол Мерсон оценил шансы «Челси» в кубковом матче против «Астон Виллы».

Напомним, первая игра между командами в рамках 1/16 финала Кубка Англии, которая прошла в Лондоне, завершилась нулевой ничьей.

— У «Челси» нет никаких шансов в игре с «Астон Виллой». Ответный матч пройдет в одну калитку, — приводит слова Мерсона Sky Sport.

Матч между «Астон Виллой» и «Челси» состоится сегодня, 7 февраля. Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которая пройдет на портале LiveResult.