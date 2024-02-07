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Англия. Кубок Англии

«Ливерпуль» узнал соперника в Кубке Англии

07 Февраля 2024 • 11:52 Комментировать

Накануне прошли переигровки поединков 1/16 финала Кубка Англии. В одном из матчей встречались «Саутгемптон» и «Уотфорд». «Святые» оказались сильнее соперника и пробились в следующую стадию турнира.

Стоит отметить, что в рамках 1/8 финала национального Кубка «Саутгемптон» встретится с одним из сильнейших клубов Премьер-лиги – «Ливерпулем».

Подопечные Юргена Клоппа сейчас занимают первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 51 очко после 23 туров. «Саутгемптон» играет в Чемпионшипе и идет на второй позиции.

Назван лучший вингер в мировом футболе - это звезда АПЛ

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Ливерпуль Саутгемптон
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