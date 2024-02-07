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Англия. Кубок Англии

Эмери: «Я ожидаю хорошего «Челси»

07 Февраля 2024 • 10:17 Комментировать
Астон Вилла
...
Челси
1 2.13 X 3.80 2 3.30
Через 11 ч. 13 мин.

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился ожиданиями от переигровки матча 1/16 Кубка Англии против «Челси». Напомним, первая встреча этих команд завершилась с ничейным счётом 0:0.

По мнению испанского специалиста, лондонцы имеют мотивацию добиться успеха в Кубке Англии, так как в АПЛ они находятся вне еврокубковой зоны.

«Я ожидаю хорошего «Челси». Там мы сыграли вничью, но в первом тайме много боролись, они были лучше нас. Постепенно во втором тайме мы навязывали свои идеи, свой план игры, и у нас были шансы забить и победить. Но мы этого не заслуживали», — цитирует Эмери официальный сайт «Астон Виллы».

Матч «Астон-Вилла» — «Челси» состоится сегодня, 7 февраля, в Бирмингеме. Начало этой игры запланировано на 23:00 по московскому времени.

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АСТОН ВИЛЛА ЧЕЛСИ
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