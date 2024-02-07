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Англия. Кубок Англии

Эмери оценил работу Почеттино в «Челси»

07 Февраля 2024 • 01:56 Комментировать
Астон Вилла
...
Челси
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Через 19 ч. 47 мин.

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился мыслями о сопернике по предстоящему матчу Кубка Англии.

В среду бирмингемцы примут «Челси» в родных стенах в рамках четвёртого раунда турнира. Встреча начнётся в 23:00 по московскому времени.

«Я считаю, что «Челси» становится всё лучше при Почеттино. Этот сезон складывается для них непросто, но я верю в Маурисио, в его прогресс. Он очень опытен, и все тренеры время от времени попадают в сложные ситуации, испытывают серьёзное давление», – цитирует MailSport Эмери.

«Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги с 31 набранным очком после 23-х туров.

Маурисио Почеттино занял пост в лондонском клубе летом прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Унаи Эмери Маурисио Почеттино Астон Вилла ещё теги

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