Робертсон высказался о возвращении в состав «Ливерпуля»

Фланговый защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон высказался о возвращении на поле после повреждения плеча, полученного в расположении национальной сборной Шотландии.

«Невероятное чувство. Я очень долго ждал этого. Мне не хватало футбола. Надолго запомню прием, который мне оказали болельщики. Именно их вера и поддержка помогли мне преодолеть все трудности. За последние несколько месяцев их было много, поэтому я рад вернуться на поле», - передает слова футболиста пресс-служба мерсисайдского гранда.

Напомним, что Эндрю появился на поле во кубковой встрече с «Норвичем». Матч завершился победой «Ливерпуля» со счетом 5:2.