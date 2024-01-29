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Робертсон высказался о возвращении в состав «Ливерпуля»

29 Января 2024 • 09:47 Комментировать

Фланговый защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон высказался о возвращении на поле после повреждения плеча, полученного в расположении национальной сборной Шотландии.

«Невероятное чувство. Я очень долго ждал этого. Мне не хватало футбола. Надолго запомню прием, который мне оказали болельщики. Именно их вера и поддержка помогли мне преодолеть все трудности. За последние несколько месяцев их было много, поэтому я рад вернуться на поле», - передает слова футболиста пресс-служба мерсисайдского гранда.

Напомним, что Эндрю появился на поле во кубковой встрече с «Норвичем». Матч завершился победой «Ливерпуля» со счетом 5:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Эндрю Робертсон
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