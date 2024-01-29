Байиндыр прокомментировал свой дебют за «Манчестер Юнайтед»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Алтай Байиндыр побеседовал с журналистами после своего дебюта.

25-летний игрок впервые занял место в воротах «красных дьяволов» в поединке Кубка Англии против «Ньюпорта». Коллектив Эрика тен Хага одолел соперников из четвёртого по силе дивизиона со счётом 4:2.

«Я не могу передать словами эти ощущения. Стать первым турецким игроком, сыгравшим за «Манчестер Юнайтед», такой великий клуб... Я стараюсь совершенствоваться каждый день», – заявил в интервью beIN SPORTS Байиндыр.

Турецкий вратарь пополнил ряды «Манчестер Юнайтед» в сентябре прошлого года, перебравшись из «Фенербахче».