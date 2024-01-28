Тренер «Ньюпорта»: «Лучшая команда победила»

В гости к «Ньюпорту» пожаловал «Манчестер Юнайтед», команды выдали отличный кубковый матч - представитель АПЛ выиграл, но не без приключений. Наставник «Ньюпорта» Грэм Куглан поделился своим мнением о прошедшей игре, он считает, что соперник победил заслуженно.

- Лучшая команда выиграла, они лучше распоряжалась своими шансами. В перерыве я просил ребят проявить характер, и они очень хорошо отреагировали. Когда вы дважды забиваете «Манчестер Юнайтед», это само по себе становится легендой и создает воспоминания на долгие годы, - цитирует слова Грэма Куглана BBC Sport.