Бруну Фернандеш: «Мы хотим выиграть Кубок Англии»

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал о целях команды в текущем розыгрыше Кубка Англии.

Коллектив Эрика тен Хага преодолел четвёртую стадию турнира, не без труда обыграв «Ньюпорт» (4:2), представляющий четвёртую по силе лигу.

«Мы должны понимать, что Кубок Англии – это наш шанс выиграть трофей, и мы должны отдать все силы, чтобы добраться до финала. Это отличная возможность скрасить сезон, который складывается неудачно, и мы обязаны постараться.

В прошлом году мы были в финале, но, к сожалению, уступили. Мы знаем, насколько этот трофей много значит для наших болельщиков, для клуба, и для нас это тоже важно. Мы хотим попасть в финал и победить», – заявил в интервью BBC Фернандеш.