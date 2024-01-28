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Англия. Кубок Англии

​Майка Ричардс: «Бруну Фернандеш был прекрасен»

28 Января 2024 • 22:15 Комментировать
Ньюпорт
2:4
Манчестер Юнайтед

Английский «Манчестер Юнайтед» сумел пройти в  следующий раунд Кубка Англии, хотя и не без проблем - подопечные Эрика тен Хага пропустили два мяча от «Ньюпорта». Бывший английский футболист Майка Ричардс прокомментировал итоги матча и выделил игроков, которые, на его взгляд, сыграли должным образом.

- Бруну Фернандеш был прекрасен. Как и Люк Шоу. Они сыграли важнейшую роль для третьего гола. Шоу - это качество. Также надо выделить Антони, он тоже провел хороший матч, - цитирует слова Ричардса BBC Sport.

В последний раз «Манчестер Юнайтед» брал Кубок Англии в 2016 году, еще при Моуринью.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Майка Ричардс Люк Шоу Бруну Фернандеш ещё теги

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21:31 · Англия. Кубок Англии
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