​Майка Ричардс: «Бруну Фернандеш был прекрасен»

Английский «Манчестер Юнайтед» сумел пройти в следующий раунд Кубка Англии, хотя и не без проблем - подопечные Эрика тен Хага пропустили два мяча от «Ньюпорта». Бывший английский футболист Майка Ричардс прокомментировал итоги матча и выделил игроков, которые, на его взгляд, сыграли должным образом.

- Бруну Фернандеш был прекрасен. Как и Люк Шоу. Они сыграли важнейшую роль для третьего гола. Шоу - это качество. Также надо выделить Антони, он тоже провел хороший матч, - цитирует слова Ричардса BBC Sport.

В последний раз «Манчестер Юнайтед» брал Кубок Англии в 2016 году, еще при Моуринью.