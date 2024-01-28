Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Кубок Англии

Бруну Фернандеш – о победе «Манчестер Юнайтед»: «Не лучший результат»

28 Января 2024 • 22:01 Комментировать
Ньюпорт
2:4
Манчестер Юнайтед

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился мыслями после победы своей команды в поединке Кубка Англии против «Ньюпорта» (4:2).

«Красные дьяволы» быстро забили два мяча, однако позволили соперникам из четвёртого по силе дивизиона отыграться. Позднее команда Эрика тен Хага забила ещё дважды, не допустив сенсацию.

«Очевидно, что это не тот результат, на который мы рассчитывали. Да, мы победили, но мы не хотели пропускать, хотя, конечно, первый гол «Ньюпорта» получился отличным. Мы сделать счёт 3:0, но всё сложилось не лучшим образом после нашего второго гола. В концовке, думаю, мы проделали хорошую работу и завершили дело», – сказал в интервью BBC португалец, открывший счёт в матче на 7-й минуте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Ньюпорт ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 28 Января
22:20
Бруну Фернандеш: «Мы хотим выиграть Кубок Англии»
22:15
​Майка Ричардс: «Бруну Фернандеш был прекрасен»
22:01
Бруну Фернандеш – о победе «Манчестер Юнайтед»: «Не лучший результат»
21:56
​Тен Хаг: «Нам пришлось снова начинать матч, чтобы выиграть»
21:31
«МЮ» растранжирил голевой задел, но всё же дожал «Ньюпорт»
21:24
​«Манчестер Юнайтед» впервые за 54 года пропустил два гола от команды 4-го дивизиона в Кубке Англии
21:12
​Ширер: «Рэшфорд не может так себя вести»
20:32
​Антони прервал затяжную серию без результативных действий – она длилась с мая
19:23
Тен Хаг — об отсутствии Рэшфорда: «Это внутренние дела команды»
19:00
«Ньюпорт» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4
18:32
​Без Рэшфорда: «Манчестер Юнайтед» объявил состав на игру против «Ньюпорта»
17:37
​Рэшфорд пропустит матч «Манчестер Юнайтед» из-за болезни – на днях его заметили в ночном клубе
02:09
Ньюпорт - Манчестер Юнайтед: где смотреть прямую трансляцию онлайн
27 Января
11:25
Тен Хаг сообщил, что вратарь Байындыр дебютирует за «Манчестер Юнайтед» в кубковом матче
01:01
Актуальный прогноз и ставка на матч Ньюпорт — Манчестер Юнайтед Кубка Англии — 28 января 2024
23 Января
20:13
​Магуайр и Шоу снова тренируются с «Манчестер Юнайтед»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Зидан выбрал клуб, который хочет тренировать ​«Манчестер Юнайтед» может возглавить известный немецкий тренер ​Лапорта выбрал тренера, который может заменить Хави в «Барселоне» ​Месси жёстко поругался с тренером, «Реал» избавится от лидера ради Мбаппе, а у «Барселоны» будет новый тренер – в главных слухах недели «Зенит» покупает экс-игрока «Реала», «Спартак» – форварда из Коста-Рики, а Нобоа попрощался с Россией: главные трансферы и слухи недели Как играл Роналду против Месси: От первой встречи до «Последнего танца» ​Клоппа хотят видеть в испанском суперклубе ​Анчелотти высказался о решении Клоппа покинуть «Ливерпуль» Новый тренерский гений или шарлатан: Что Хаби Алонсо привнёс в «Байер» Кто может сменить Клоппа в «Ливерпуле» - пять топовых кандидатур
«Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ ​«Барселона» не покупала судейство – выводы по скандальному делу Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии Хави — о VAR: «Это позор!» Президент «Барселоны» Лапорта негативно высказался о Беллингеме ​Гвардиола может шокировать решением по будущему при вылете «Манчестер Сити» из АПЛ
Спортивные новости
ЦСКА уверенно разобрался с «Северсталью» в КХЛ «Трактор» в результативном матче переиграл «Авангард» в КХЛ Медведев проиграл Синнеру в финале Australian Open, но установил много рекордов «Адмирал» в овертайме вырвал победу у «Салавата Юлаева» в матче КХЛ «Спартак» по буллитам обыграл «Динамо» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Уотфорд Уотфорд
Саутгемптон Саутгемптон
1
1
2.95 3.60 2.31
Видео
Окончен
Ливерпуль Ливерпуль
Норвич Норвич
5
2
1.12 10.00 19.00
Видео
Окончен
Ньюпорт Ньюпорт
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2
4
30.00 14.00 1.06
Видео
29.01.24 в 22:30
Блэкберн Блэкберн
Рексхэм Рексхэм
1.66 4.00 5.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Января
22:44 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: Мы должны побеждать в каждой игре
22:38 · Англия. Кубок Англии
Тренер «Ньюпорта»: «Лучшая команда победила»
22:20 · Англия. Кубок Англии
Бруну Фернандеш: «Мы хотим выиграть Кубок Англии»
22:15 · Англия. Кубок Англии
​Майка Ричардс: «Бруну Фернандеш был прекрасен»
22:01 · Англия. Кубок Англии
Бруну Фернандеш – о победе «Манчестер Юнайтед»: «Не лучший результат»
21:56 · Англия. Кубок Англии
​Тен Хаг: «Нам пришлось снова начинать матч, чтобы выиграть»
21:31 · Англия. Кубок Англии
«МЮ» растранжирил голевой задел, но всё же дожал «Ньюпорт»
21:24 · Англия. Кубок Англии
​«Манчестер Юнайтед» впервые за 54 года пропустил два гола от команды 4-го дивизиона в Кубке Англии
21:15 · Англия. Кубок Англии
​Ван Дейк: «Мы хотим побеждать не только ради Клоппа»
21:12 · Англия. Кубок Англии
​Ширер: «Рэшфорд не может так себя вести»
21:10 · Англия. Кубок Англии
​Ван Дейк: «Моя работа как капитана – следить за тем, чтобы шум вокруг Клоппа не влиял на игроков»
21:02 · Англия. Кубок Англии
​Тренер «Норвича»: «Прощальный тур Клоппа по английскому футболу станет отличным»
20:57 · Англия. Кубок Англии
​Вагнер оценил шансы Клоппа выиграть все трофеи в последнем сезоне с «Ливерпулем»
20:52 · Англия. Кубок Англии
​Клопп – о приёме фанатов: «Во время матчей нужно быть воинами, а не прославлять старика на бровке»
20:42 · Англия. Кубок Англии
​Клопп призвал фанатов «Ливерпуля» забыть о его уходе
Все новости
Рекомендуем