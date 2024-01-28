Бруну Фернандеш – о победе «Манчестер Юнайтед»: «Не лучший результат»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился мыслями после победы своей команды в поединке Кубка Англии против «Ньюпорта» (4:2).

«Красные дьяволы» быстро забили два мяча, однако позволили соперникам из четвёртого по силе дивизиона отыграться. Позднее команда Эрика тен Хага забила ещё дважды, не допустив сенсацию.

«Очевидно, что это не тот результат, на который мы рассчитывали. Да, мы победили, но мы не хотели пропускать, хотя, конечно, первый гол «Ньюпорта» получился отличным. Мы сделать счёт 3:0, но всё сложилось не лучшим образом после нашего второго гола. В концовке, думаю, мы проделали хорошую работу и завершили дело», – сказал в интервью BBC португалец, открывший счёт в матче на 7-й минуте.