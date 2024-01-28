​Тен Хаг: «Нам пришлось снова начинать матч, чтобы выиграть»

Английский «Манчестер Юнайтед» уверенно вел в счете в кубковом матче против «Ньюпорта», но дважды пропустил, после чего команде снова пришлось включать турбо-режим. Так описал события матча наставник команды - нидерландский специалист Эрик тен Хаг:

- Мы лидировали 2:0, а могли сделать вообще 4:0. Но они создали голы из ничего. Наша оборона была не готова к ним. Пришлось заново начинать игру, чтобы выиграть, и ребята сделали это. За что я хвалю их, - цитирует слова тен Хага BBC Sport.

В последний раз «Манчестер Юнайтед» побеждал в Кубке Англии еще при Жозе Моуринью - в 2016 году.