«МЮ» растранжирил голевой задел, но всё же дожал «Ньюпорт»

«МЮ» провёл выездной кубковый матч против скромного «Ньюпорта» и мог упустить победный счёт. В дебюте Антони оставил мяч под удар набежавшему Бруну Фернандешу, которого никто не опекал - 0:1. Антони и сам мог забить, но минимально промахнулся, пробивая на исполнение. Диогу Далот справа сыграл под удар Кобби Майну, и тот в касание удвоил перевес. Шла 13-я минута. Алехандро Гарначо пожадничал в штрафной и сам атаковал - перекладина. Антони должен был делать счет разгромным, но умудрился попасть в защитника. Брин Моррис выстрелил метров с 28 в левый угол ворот и отыграл один мяч. Только начался второй тайм, прострел с левого фланга, и Рафаэль Варан не смог помешать Уиллу Эвансу пробить по воротам в касание - 2:2. Люк Шоу пробил в дальнюю штангу, а Антони добавил мяч в сетку, забив первый гол в сезоне. Только на 90-й минуте Расмус Хёйлунн реализовал один из своих моментов и снял все вопросы - 2:4.