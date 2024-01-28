​«Манчестер Юнайтед» впервые за 54 года пропустил два гола от команды 4-го дивизиона в Кубке Англии

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» проводит гостевой матч Кубка Англии против «Ньюпорта» из четвёртого дивизиона. Команда Эрика тен Хага проводит поединок не без проблем и ведёт со счётом 3:2 по ходу второго тайма.

Как сообщает Opta, «Манчестер Юнайтед» пропустил два или более голов в матче Кубка Англии против команды из низшего дивизиона впервые с февраля 1996 года (тогда соперником был «Сандерленд»). Если же говорить о кубковых играх против представителей четвёртого дивизиона, то «красные дьяволы» пропустили два или более голов впервые с февраля 1970 года (тогда соперником был «Нортгемптон Таун»).