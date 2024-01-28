​Ван Дейк: «Мы хотим побеждать не только ради Клоппа»

Капитан «Ливерпуля» Виргил ван Дейк после победы над «Норвичем» (5:2) ответил на вопрос, стало ли объявление Юргена Клоппа о летнем уходе из клуба дополнительной мотивацией для команды.

«Я могу говорить только за себя. Мы через столько всего прошли вместе, и я благодарен ему за всё, что он сделал для меня, моей семьи и моей карьеры. Почему бы нам не закончить этот период на высоком уровне и не оставить больше воспоминаний? Давайте посмотрим.

У нас есть цели, и мы хотим побеждать не только ради тренера. Мы хотим побеждали ради себя, ради клуба, ведь мы победители», - сказал ван Дейк в интервью BBC Match of the Day.