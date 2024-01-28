​Ширер: «Рэшфорд не может так себя вести»

Маркус Рэшфорд пропускает кубковый матч «Манчестер Юнайтед», нидерландский наставник клуба Эрик тен Хаг заверил, что это происходит по причине болезни, но «заболевшего» Рэшфорда видели накануне в ночном клубе, и выглядел он совсем не заболевшим... Ситуацию с Рэшфордом прокомментировал бывший бомбардир «Блэкберна» и «Ньюкасла» Алан Ширер, обладатель рекорда по голам в АПЛ:

- Рэшфорд очень талантлив, но нужна и дисциплина. В прошлом году с ней был порядок, а сейчас он пропускает матч. Что-то определенно разладилось в команде, Рэшфорд не может вести себя таким образом просто так, - цитирует слова Ширера BBC Sport.

Следить за матчем «Манчестер Юнайтед» против «Ньюпорта» можно в онлайн-режиме.