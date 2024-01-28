​Ван Дейк: «Моя работа как капитана – следить за тем, чтобы шум вокруг Клоппа не влиял на игроков»

Капитан «Ливерпуля» Виргил ван Дейк дал комментарий после победы над «Норвичем» (5:2) в Кубке Англии.

«У нас была задача – пройти в следующий раунд. Это приятный день, потому что игроки восстановились от травм, плюс сыграла молодёжь. Теперь будем готовиться к игре с «Челси».

Атмосфера на «Энфилде»? Это был первый матч после объявления тренера об уходе после сезона. Внутри команды ничего не изменилось. Перед нами стоит много целей. Юрген будет нашим тренером до лета, и нам придётся справляться с шумом. Моя работа как капитана – следить за тем, чтобы это не влияло на игроков», - сказал ван Дейк BBC Match of the Day.