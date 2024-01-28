​Тренер «Норвича»: «Прощальный тур Клоппа по английскому футболу станет отличным»

Юрген Клопп на днях объявил об уходе из «Ливерпуля» по завершению сезона. По этому случаю фанаты мерсисайдского клуба устроили немцу особенно тёплый приём во время воскресной игры против «Норвича». Комментарий на этот счёт дал рулевой «канареек» Давид Вагнер, который, кстати говоря, очень давно знаком с Клоппом.

«Мне кажется, он заслуживает этого. Думаю, этот прощальный тур по английскому футболу станет для него отличным и, надеюсь, успешным. Я желаю ему этого от всего сердца. Желаю ему удачи во всех соревнованиях», - сказал Вагнер BBC Match of the Day.

«Ливерпуль» обыграл «Норвич» со счётом 5:2.