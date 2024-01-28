​Вагнер оценил шансы Клоппа выиграть все трофеи в последнем сезоне с «Ливерпулем»

В воскресенье «Ливерпуль» разгромил «Норвич» (5:2) в четвёртом раунде Кубка Англии. Рулевой «канареек» Давид Вагнер, который давно знаком с Клоппом, ответил на вопрос, сможет ли Юрген выиграть все четыре трофея перед уходом из мерсисайдского клуба.

«Юрген говорил, что это почти невозможно. Если он так говорил, я скажу то же самое. Но «почти невозможно» означает «не невозможно», хотя все понимают, как это сложно. Мне бы хотелось увидеть, как они будут конкурировать. Никто не знает, что произойдёт», - сказал Вагнер в интервью для BBC Match of the Day.

Добавим, что «Норвич» Давида Вагнера сейчас выступает в Чемпионшипе.