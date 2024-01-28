​Клопп – о приёме фанатов: «Во время матчей нужно быть воинами, а не прославлять старика на бровке»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об атмосфере на стадионе – фанаты организовали ему особенный приём во время воскресного матча против «Норвича». Стоит сказать, что на днях Клопп объявил о решении уйти из «Ливерпуля» по завершению сезона.

«Я понимаю, что это очень эмоционально. Я сказал фанатам, что им не обязательно ничего устраивать, потому что я прекрасно знаю о наших отношениях. Во время матчей нужно быть воинами, а не прославлять старика на бровке», - сказал Клопп в интервью BBC Match of the Day.

Напомним, что «Ливерпуль» разгромил «Норвич» (5:2) и пробился в пятый раунд Кубка Англии.