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Англия. Кубок Англии

​Клопп призвал фанатов «Ливерпуля» забыть о его уходе

28 Января 2024 • 20:42 Комментировать
Ливерпуль
5:2
Норвич

Фанаты «Ливерпуля» эмоционально поддержали Юргена Клоппа во время воскресного матча против «Норвича». Как известно, на днях немецкий тренер объявил об уходе из клуба по завершению сезона.

«Приём фанатов? Было здорово, что болельщики проявили ко мне свою любовь. Но нам нужно, чтобы зрители создавали атмосферу и не думали о тренере. Нам нужно на время забыть обо всём этом и бороться с каждым соперником, как сумасшедшие. Это то, что мы хотим делать. Следующий шанс – в среду», - сказал Клопп в интервью для ITV.

Добавим, что 31 января «Ливерпуль» будет принимать «Челси» в календарном матче Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп

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