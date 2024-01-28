​«Это действительно круто»: Клопп высказался после крупной кубковой победы

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после победы над «Норвичем» со счётом 5:2 в Кубке Англии.

«Хорошая игра, кубковая игра. У «Норвича» были моменты, и они забили замечательные голы. Второй гол соперника – исключительный.

Мы хорошо играли с самого начала и забили прекрасные голы. Четыре из пяти наших голов забили выпускники академии – это действительно круто. Так что от игры остался только позитив», - сказал Клопп в интервью для ITV.

Следующий матч «Ливерпуль» проведёт в среду, 31 января, – против «Челси» в чемпионате Англии на своём поле.