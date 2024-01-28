​Антони прервал затяжную серию без результативных действий – она длилась с мая

В воскресенье вечером в Кубке Англии проходит матч между «Ньюпортом» и «Манчестер Юнайтед». После первого тайма команда Эрика тен Хага ведёт со счётом 2:1. Первый гол «красные дьяволы» забили уже на седьмой минуте – Бруну Фернандеш отличился с передачи Антони.

Для Антони это первое результативное действие с 13 мая. В предыдущих 22 официальных матчах нынешнего сезона бразильцу не удавалось забить или сделать голевой пас на партнёра по команде.

Следить за развитием событий в поединке «Ньюпорт» - «Манчестер Юнайтед» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.