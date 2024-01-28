​«Ливерпуль» продлил серию без поражений до 10 матчей

«Ливерпуль» в воскресенье разобрался с «Норвичем» - победа 5:2. Команда Юргена Клоппа пробилась в пятый раунд Кубка Англии, где сыграет с «Уотфордом» или с «Саутгемптоном».

Стоит сказать, что серия «Ливерпуля» без поражений во всех турнирах продлилась до 10 матчей. На этом отрезке команда Юргена Клоппа отпраздновала семь побед и трижды сыграла вничью.

В последний раз «Ливерпуль» проигрывал 14 декабря. Тогда мерсисайдцы уступили «Унион Сент-Жиллуаз» в шестом туре группового этапа Лиги Европы.

Следующий матч «Ливерпуль» проведёт уже 31 января – против «Челси» на своём поле в Премьер-лиге.