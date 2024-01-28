«Ливерпуль» забил 5 мячей в ворота «Норвича»

«Ливерпуль» и «Норвич» провели результативный матч в Кубке Англии. Уже в дебюте Дарвин Нуньес от линии штрафной зарядил низом в дальнюю штангу. На 16-й минуте Джеймс Макконелл доставил мяч к линии вратарской, и Кёртис Джонс головой вколотил его в сетку. Гости отыгрались в похожем стиле, только с углового, решающий удар в активе Бена Гибсона. Нуньес ворвался в штрафную и послал мяч в нижний угол ворот. Райан Гравенберх едва не наказал голкипера за оплошность, но после его удара мяч на ленточке остановил защитник.

Диогу Жота после дальнего заброса с лета вонзил мяч под планку - 3:1. И еще один результативный удар головой, Виргил ван Дейк увеличил отрыв своей команды после корнера. Борха Сайнс здорово сыграл у штрафной и поразил дальнюю девятку - 4:2. Жота и Гравенберх в одной атаке не смогли пробить голкипера, который уже не стоял на ногах. Напоследок Гравенберх головой переправил мяч в сетку с нескольких метров - 5:2.

«Ливерпуль» уверенно идет дальше.