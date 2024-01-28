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Англия. Кубок Англии

Тен Хаг — об отсутствии Рэшфорда: «Это внутренние дела команды»

28 Января 2024 • 19:23 Комментировать
Ньюпорт
1:2
Манчестер Юнайтед
1-й тайм

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос об отсутствии в заявке нападающего команды Маркуса Рэшфорда.

Ранее футболист не попал в состав «красных дьяволов» на предстоящую игру Кубка Англии с «Ньюпортом».

«Отсутствие Маркуса Рэшфорда? Это внутренние дела команды. Я разберусь с этим», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо.

Ранее пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщила, что Рэшфорд пропускает игру по состоянию здоровья. Отметим, что на днях нападающий был замечен в одном из ночных клубов.

Матч 1/16 Кубка Англии «Ньюпорт» - «Манчестер Юнайтед» пройдет сегодня, 28 января. Портал LiveResult организует текстовую трансляцию игры, которая стартует в 19:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд Эрик тен Хаг ещё теги

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НЬЮПОРТ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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