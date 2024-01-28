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«Ты никогда не будешь один» — болельщики «Ливерпуля» поддержали Клоппа

28 Января 2024 • 18:45 Комментировать
Ливерпуль
4:2
Норвич
1 1.16 X 8.50 2 16.00
2-й тайм

Сегодня, 28 января, «Ливерпуль» принимает на своём поле «Норвич» в рамках матча 1/16 финала Кубка Англии.

Напомним, ранее наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что покинет команду по итогам текущего сезона.

На игру, которая проходит на «Энфилде», болельщики пришли со специальными шарфами, посвященными предстоящему уходу Клоппа. На многих шарфах с символикой «Ливерпуля» нанесена надпись: «Ты никогда не будешь один».

Матч «Ливерпуля» и «Норвича» продолжается в эти минуты. Следить за всеми событиями поединка можно в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп

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