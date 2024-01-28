​«Манчестер Сити» узнал соперника: Результаты жеребьёвки Кубка Англии

В Англии ещё не завершился четвёртый раунд национального кубка, зато уже состоялась жеребьёвка пятого раунда. В результате процедуры были сформированы такие пары:
«Блэкберн» или «Рексхэм» - «Ньюкасл»;
«Челси» или «Астон Вилла» - «Лидс» или «Плимут»;
«Борнмут» - «Лестер»;
«Ливерпуль» или «Норвич» - «Уотфорд» или «Саутгемптон»;
«Бристоль Сити» или «Ноттингем Форест» - «Ньюпорт» или «Манчестер Юнайтед»;
«Вулверхэмптон» - «Брайтон»;
«Шеффилд Уэнсдей» или «Ковентри Сити» - «Мейдстон Юнайтед»;
«Лутон Таун» - «Манчестер Сити».
Матчи пятого раунда Кубка Англии пройдут на неделе, которая начинается 26 февраля.
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