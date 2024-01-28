​«Манчестер Сити» узнал соперника: Результаты жеребьёвки Кубка Англии

В Англии ещё не завершился четвёртый раунд национального кубка, зато уже состоялась жеребьёвка пятого раунда. В результате процедуры были сформированы такие пары:

«Блэкберн» или «Рексхэм» - «Ньюкасл»;

«Челси» или «Астон Вилла» - «Лидс» или «Плимут»;

«Борнмут» - «Лестер»;

«Ливерпуль» или «Норвич» - «Уотфорд» или «Саутгемптон»;

«Бристоль Сити» или «Ноттингем Форест» - «Ньюпорт» или «Манчестер Юнайтед»;

«Вулверхэмптон» - «Брайтон»;

«Шеффилд Уэнсдей» или «Ковентри Сити» - «Мейдстон Юнайтед»;

«Лутон Таун» - «Манчестер Сити».

Матчи пятого раунда Кубка Англии пройдут на неделе, которая начинается 26 февраля.