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​Без Рэшфорда: «Манчестер Юнайтед» объявил состав на игру против «Ньюпорта»

28 Января 2024 • 18:32 Комментировать
Ньюпорт
...
Манчестер Юнайтед
Через 0 ч. 15 мин.

В воскресенье вечером «Манчестер Юнайтед» проведёт гостевой матч против «Ньюпорта» в рамках четвёртого раунда Кубка Англии. Рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг доверил место на поле с первых минут таким футболистам:

Байиндыр, Далот, Мартинес, Варан, Шоу, Каземиро, Майну, Фернандеш, Гарначо, Антони, Хёйлунн.

Матч «Ньюпорт» - «Манчестер Юнайтед» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

Ранее сообщалось, что Маркус Рэшфорд пропустит матч из-за болезни. При этом на днях игрока заметили в ночном клубе.

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Евро-Футбол.Ру,
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