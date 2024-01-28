​Рэшфорд пропустит матч «Манчестер Юнайтед» из-за болезни – на днях его заметили в ночном клубе

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» проведёт гостевой матч против «Ньюпорта» в четвёртом раунде Кубке Англии. Команде Эрик тен Хага не поможет нападающий Маркус Рэшфорд.

«Рэшфорд недостаточно здоров, чтобы попасть в состав на матч против «Ньюпорта». Он остался в Кэррингтоне, чтобы тренироваться, пока выздоравливает», - комментарий «красных дьяволов» приводит в социальных сетях журналист Лори Уитвелл.

Стоит сказать, что на днях Маркуса Рэшфорда заметили в ночном клубе. После этого форвард не тренировался, поскольку заболел.

Матч «Ньюпорт» - «Манчестер Юнайтед» стартует в 19:30, не пропустите текстовую трансляцию.

​Рэшфорда заметили в ночном клубе, теперь он болеет