​«Вест Бромвич» и «Вулверхэмптон» всё-таки доиграли матч после затяжной паузы

В воскресенье в Кубке Англии встречались «Вест Бромвич» и «Вулверхэмптон». По ходу второго тайма игра прерывалась из-за беспорядков на трибунах. Казалось, что матч доигран не будет, но сотрудникам стадиона удалось взять ситуацию под контроль. После этого футболисты вернулись на поле и продолжили игру. В оставшееся до финального свистка время голов забито не было. «Вулверхэмптон» добился гостевой победы над «Вест Бромвичем» со счётом 2:0 и пробился в следующий раунд национального кубка.
Протокол игры
|38'Нету Педру (0:1)
|78'Кунья Матеус (0:2)
Гриффитс Джошуа•Ферлонг Дарнелл•Бартли Кайл 72'78' (Тейлор Калеб (78') •Кипре Седрик78' (Пипа (78') •Таунсед Конор78' (Питерс Эрик (78') •Уоллас Джед• 54'Йокушлу Окай•Чалоба Натаниэл67' (Феллоус Том (67') •Моуэтт Алекс•Свифт Джон•Томас-Асант Брэндон
28 января. Стадион "Хоуторнс" (Вест Бромвич).
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