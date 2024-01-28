​«Вест Бромвич» и «Вулверхэмптон» всё-таки доиграли матч после затяжной паузы

В воскресенье в Кубке Англии встречались «Вест Бромвич» и «Вулверхэмптон». По ходу второго тайма игра прерывалась из-за беспорядков на трибунах. Казалось, что матч доигран не будет, но сотрудникам стадиона удалось взять ситуацию под контроль. После этого футболисты вернулись на поле и продолжили игру. В оставшееся до финального свистка время голов забито не было. «Вулверхэмптон» добился гостевой победы над «Вест Бромвичем» со счётом 2:0 и пробился в следующий раунд национального кубка.