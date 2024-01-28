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Англия. Кубок Англии

​«Вест Бромвич» и «Вулверхэмптон» всё-таки доиграли матч после затяжной паузы

28 Января 2024 • 17:20 Комментировать
Вест Бромвич
0:2
Вулверхэмптон

В воскресенье в Кубке Англии встречались «Вест Бромвич» и «Вулверхэмптон». По ходу второго тайма игра прерывалась из-за беспорядков на трибунах. Казалось, что матч доигран не будет, но сотрудникам стадиона удалось взять ситуацию под контроль. После этого футболисты вернулись на поле и продолжили игру. В оставшееся до финального свистка время голов забито не было. «Вулверхэмптон» добился гостевой победы над «Вест Бромвичем» со счётом 2:0 и пробился в следующий раунд национального кубка.

Протокол игры  
Вест Бромвич0:2Вулверхэмптон
  38'Нету Педру (0:1)
  78'Кунья Матеус (0:2)
Гриффитс ДжошуаФерлонг ДарнеллБартли Кайл  72' 78' (Тейлор Калеб ( 78') Кипре Седрик 78' (Пипа ( 78') Таунсед Конор 78' (Питерс Эрик ( 78') Уоллас Джед  54'Йокушлу ОкайЧалоба Натаниэл 67' (Феллоус Том ( 67') Моуэтт АлексСвифт ДжонТомас-Асант Брэндон
Запасные: Reece HallПалмер АлексВитвелл ГарриХерд ФентонМальколм Йован
Са ЖозеКилман МаксДоусон КрэйгГомеш ТотиСемеду НелсонДоэрти МэттЛемина МариоДойл ТоммиБеллегард Жан-Рикнер 70' (Аит-Нури Раян ( 70') Кунья МатеусНету Педру 78' (Чирева Таванда ( 78')
Запасные: Гриффитс ХарвиФрейзер НатанКинг ТомасБуэно СантьягоБентли ДаниелБуэно УгоХодж Джозеф
28 января. Стадион "Хоуторнс" (Вест Бромвич).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Вест Бромвич

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Бесплатный прогноз и ставка на Вест Бромвич — Вулверхэмптон Кубка Англии — 28 января 2024
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