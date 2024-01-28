«Вулверхэмптон» прошёл «Вест Бромвич» в затяжном матче

В четвёртом раунде Кубка Англии «Вест Бромвич» играл против «Вулверхэмптона». Встреча получилась равной, а представители Премьер-лиги лучше реализовали свои шансы. Педру Нету отличился на 38-й минуте, а Матеус Кунья - на 78-й. Поединок надолго прервался из-за беспорядков на трибунах, в итоге он был доигран, и финальный свисток прозвучал при счете 0:2.