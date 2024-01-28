«Вулверхэмптон» прошёл «Вест Бромвич» в затяжном матче

В четвёртом раунде Кубка Англии «Вест Бромвич» играл против «Вулверхэмптона». Встреча получилась равной, а представители Премьер-лиги лучше реализовали свои шансы. Педру Нету отличился на 38-й минуте, а Матеус Кунья - на 78-й. Поединок надолго прервался из-за беспорядков на трибунах, в итоге он был доигран, и финальный свисток прозвучал при счете 0:2.
Протокол игры
|38'Нету Педру (0:1)
|78'Кунья Матеус (0:2)
Гриффитс Джошуа•Ферлонг Дарнелл•Бартли Кайл 72'78' (Тейлор Калеб (78') •Кипре Седрик78' (Пипа (78') •Таунсед Конор78' (Питерс Эрик (78') •Уоллас Джед• 54'Йокушлу Окай•Чалоба Натаниэл67' (Феллоус Том (67') •Моуэтт Алекс•Свифт Джон•Томас-Асант Брэндон
28 января. Стадион "Хоуторнс" (Вест Бромвич).
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