​В Кубке Англии сорван матч

В воскресенье в рамках четвёртого раунда Кубка Англии проходил матч между «Вест Бромвичем» и «Вулверхэмптоном». На 78-й минуте гостевая команда, представляющая Премьер-лигу, забила второй гол, и на табло загорелся счёт 0:2.

После этого на трибунах стадиона «Хоуторнс» начались беспорядки. Судя по кадрам, некоторые фанаты принялись драться. В результате группа людей с трибун даже оказалась на футбольном поле. Арбитр остановил матч.

Судьба игры «Вест Бромвичем» и «Вулверхэмптоном» пока не известна. Не исключено, что хозяевам будет засчитано техническое поражение со счётом 0:3.