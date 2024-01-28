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Англия. Кубок Англии

​Клопп выбрал состав «Ливерпуля» на кубковый матч против «Норвича»

28 Января 2024 • 16:34 Комментировать
Ливерпуль
...
Норвич
1 1.16 X 8.50 2 16.00
Через 0 ч. 3 мин.

В воскресенье «Ливерпуль» будет принимать «Норвич» в рамках четвёртого раунда Кубка Англии. Рулевой мерсисайдской команды Юрген Клопп принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Алиссон, Гомес, Конате, Нуньес, Джонс, Гакпо, Жота, Гравенберх, МакКоннелл, Куанса, Брэдли.

Матч «Ливерпуль» - «Норвич» стартует в 17:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что «Ливерпуль» выступает в Премьер-лиге, а «Норвич» - в Чемпионшипе.  

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Евро-Футбол.Ру,
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