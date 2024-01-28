​Клопп выбрал состав «Ливерпуля» на кубковый матч против «Норвича»

В воскресенье «Ливерпуль» будет принимать «Норвич» в рамках четвёртого раунда Кубка Англии. Рулевой мерсисайдской команды Юрген Клопп принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Алиссон, Гомес, Конате, Нуньес, Джонс, Гакпо, Жота, Гравенберх, МакКоннелл, Куанса, Брэдли.

Матч «Ливерпуль» - «Норвич» стартует в 17:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что «Ливерпуль» выступает в Премьер-лиге, а «Норвич» - в Чемпионшипе.