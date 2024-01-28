​Марку Силва: «Мы были лучше, но проиграли»

Английский «Фулхэм» покинул Кубок Англии, проиграв дома «Ньюкаслу» - «сороки» разорили «дачников», забив тем два безответных мяча. Португальский наставник «Фулхэма» Марку Силва считает, что его команда на самом деле заслуживала победу, но ей не повезло.

- Таков футбол. У нас было много моментов, но в ключевые из них мы действовали невразумительно. Когда надо быть беспощадными, мы прощали. Также нам надо становиться лучше при стандартных положениях, - цитирует слова Силвы BBC Sport.

Ранее «Фулхэм» покинул и Кубок английской лиги, проиграв в полуфинале «Ливерпулю».